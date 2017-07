En agosto estrenan 'el Netflix' de los deportes

Agencia

Ciudad de México.- Las plataformas de streaming son muy populares en la actualidad en nuestro país, en un inicio Netflix era el único referente pero ya podemos encontrar mucha variedad que se adapta a todos los bolsillos.

Ahora, un grupo de inversores creyó necesario manufacturar una plataforma dirigida sólo al sector deportivo, uno de los más grandes y con mayor número de clientes en el mundo, de esta forma nace Sportflix, informa Medio Tiempo.

"Todo empezó por querer saber los resultados de la Liga Argentina, no podía creer que estábamos en el 2011 y no había forma de ver los partidos de Boca Juniors, como buen argentino, soy fan del fútbol y es el equipo de mis amores”, explicó a Medio Tiempo el vicepresidente de Sportflix, Matías Said.

“Quería saber y estar enterado en tiempo real de lo que pasaba, entonces se nos ocurrió la idea de crear una plataforma que te ofreciera las ligas más importantes de fútbol y de otros deportes a un precio accesible. Si eres fan de los deportes sabes que debes estar informado y Sportflix te da todo con solo un móvil, una Smart Tv, una tablet o computadora personal”, agregó.

La plataforma tardó tres años en cuajar, tendrá contenido de las mejores Ligas Europeas como son la Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga Francesa y La Liga, además de la Primera División en México y torneos internacionales, como el Mundial de Rusia 2018, Copa Confederaciones, Concachampions, Champions League, etcétera.

Por otra parte, también transmitirá la NBA, NFL, MLB, NHL y WWE, además de otros deportes de Europa y Asia. El acercamiento con otras ligas de fútbol se realizó pero algunas no quisieron ceder sus derechos.

“Nos acercamos con muchas ligas, algunos ni siquiera nos respondieron, a otras hasta les tuvimos que poner lana en la mesa para que nos atendieran, algunos otros se han acercado solos para negociar con su contenido, al final queremos dar la mejor experiencia en deportes para crear fanáticos de Sportflix”, añadió.

La fecha oficial de arranque de la plataforma es el 30 de agosto, habrá tres paquetes disponibles siendo el “Familiar” de 19.99 dólares (unos 360 pesos) el más económico; el “Bussiness” en 24.99 dólares y el “Platinum” en 29.99, que tendrá acceso a los “Pay Per View” y eventos exclusivos.

La meta de la empresa para diciembre de 2018 será contar con 1.5 millones de suscriptores, un número nada descabellado por la alta demanda de los fans hacia los deportes.

"Gracias a un estudio que hicimos recientemente, si sacamos la plataforma hace tres años tendríamos el 38 por ciento de la población mundial como suscriptores", concluyó el directivo.

Además, ya estudian la posibilidad de transmitir contenidos en VR que ofrecen algunas ligas, además de otros extras que serán revelados durante la presentación en México en agosto.