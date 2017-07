Niantic en problemas por el fracaso del 'Pokémon Fest'

Agencia

CHICAGO.- Durante el pasado fin de semana se celebró el llamado 'Pokémon Fest' en Chicago donde usuarios de todo el mundo se acercaron para vivir en su propia piel la llegada de los famosos personajes en Pokémon Go, mientras participaban en una competición sana con otros tantos miles de personas del evento, informó el portal Computer Hoy.

Las cosas no salieron nada bien a Niantic, la organizadora del evento y responsable del juego, dado que durante todo el día se experimentaron problemas de conexión que hizo imposible que se pudiera celebrar con eficiencia el torneo.

Si bien todos los asistentes al Pokémon Fest en Chicago (con entradas valoradas en 100 dólares) fueron recompensados con la devolución del valor de las entradas en forma de monedas del juego y con Lugia y Articuno en sus filas, no ha sido suficiente para que unas 20 personas hayan contratado los servicios del abogado Thomas Zimmerman para pedir daños y perjuicios, como la devolución de los billetes de transporte y gastos de hotel.

Hay usuarios que incluso viajaron desde Japón para asistir al evento dejándose miles de dólares que no han podido rentabilizar, y es por ello que el abogado defensor pide que Niantic se haga cargo de todos los gastos de transporte y hotel de las personas de la demanda, lo que supondría una cantidad de muchos miles de dólares a la pequeña compañía. Esta demanda a Niantic por el Pokémon Fest puede suponer un duro revés a las cuentas de la empresa.

Niantic no ha querido comentar al respecto de la demanda colectiva y en vista de lo lenta que es la ley en estos temas no se espera una pronta solución. No obstante muchos más usuarios están amenazando en las redes seguir organizándose para pedir a Niantic el pago de sus billetes de avión y estancias de hotel por no haber cumplido con lo ofertado en el evento.