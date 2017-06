Agencia

México.- Actualmente el hemisferio norte se encuentra en pleno verano y con ese motivo Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos de Valve, está próxima a lanzar una de sus grandes campañas anuales de ventas, indicó el comercio en su portal.

La 'Steam Summer Sale' se caracteriza por su gran cantidad de ofertas para una amplia gama de títulos y su inicio está está programado para este jueves 22 de junio a las 12.00, al igual que en México y Colombia.

It’s official. The #SteamSummerSale starts 22/06 at 6pm BST and PayPal customers get an extra £5 off *terms apply. https://t.co/PdXnlKZ6qh pic.twitter.com/hobxCz3TBm