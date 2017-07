Descúbre como borrar tuits 'viejos' que no encuentras

Agencia

MÉXICO.- Una práctica recomendable para saber los resultados de búsqueda que el navegador arroja sobre nosotros y si existe algún tipo de información que queramos eliminar o alguna red social en la que ya no queramos aparecer. Sobre esto último, hoy te vamos a enseñar cómo borrar todos los tweets (o tuits) de una sola vez de tu cuenta de Twitter, sin necesidad de hacerlo manualmente uno a uno.

En redes sociales subimos imágenes nuestras, indicamos los lugares en que hemos estado, estamos conectados con nuestros amigos y seguidores ... y hasta realizamos comentarios. Es muy probable que en algún momento hayamos hecho una publicación sobre algo que no recordemos y al verlo de nuevo en los resultados de búsqueda queramos hacerlo desaparecer. O que hayamos perdido el control de nuestras cuentas tras haber sido víctimas de un hackeado y no hayamos tomado medidas suficientes.

En un caso u otro, un comentario desafortunado en Twitter puede tener consecuencias: puede hacernos perder nuestro puesto de trabajo, que descarten nuestra candidatura en un proceso de selección, provocar un conflicto con una persona cercana o ganarnos enemigos por una opinión expresada sobre un tema polémico e incluso la entrada a Estados Unidos. Situaciones que seguramente conoces que les ha pasado a terceras personas, y ¿por qué no a nosotros?

Cómo borrar todos los tweets de una vez con Cardigan:

Accedemos a la web de Cardigan, donde nos pedirá registranos con nuestra cuenta de Twitter para acceder a los tuits publicados y poder buscarlos por fecha, palabra clave o borrarlos todos de una sola acción. Desde esta pantalla podemos descargarnos un archivo con nuestro historial como copia de seguridad, como te contábamos más arriba.

Una vez que hemos hecho click en Sign in Twitter y se abrirá otra pantalla donde nos solicita la autorización para que gocargidan.com utilice nuestra cuenta. Si no has iniciado sesión aún, este es el momento de hacerlo. Si ya tenías tu sesión abierta en el navegador, accederá a ella directamente. En este paso autorizamos a que utilice nuestra cuenta pudiendo leer los tweet de nuestra cronología, ver a quién sigues, actualizar tu perfil y publicar tuits por tuit. En cambio, no podrá acceder a tus mensajes directos, ni mirar tu dirección de correo electrónico ni ver tu contraseña de Twitter.

Una vez autorizado, Cardigan comenzará a recuperar todos tus tweets, desde el primero que pusiste. Un proceso que puede llevar varios minutos, dependiendo del número de tuits que hayas escrito. Una vez concluido, puedes filtrar por tweets, retweets y respuestas, y ordenarlos desde los más recientes o los más antiguos. Concluido este paso, puedes seleccionar los tweets que quieres eliminar o darle a borrar todos tus tuis. Ambas opciones se encuentran en la parte superior izquierda de esta herramienta.