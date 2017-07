Con la ayuda de la tecnología podrás vender o rentar tu casa

Agencia

TECNOLOGÍA.- Vender o arrendar tu casa era un proceso complejo que antaño requería de un gran empleo de tiempo y esfuerzo por parte de los propietarios y de los interesados. Los primeros tenían que estar pendientes de enseñar su casa y los segundos tenían que desplazarse hasta el inmueble, informó el portal El Mundo.

Pero esto ha cambiado de forma drástica gracias a la tecnología de realidad virtual que muchas inmobiliarias están implementando. Los interesados pueden visitar las casas que desean sin necesidad de acudir in situ. Es decir, ahora las viviendas se enseñan solas. Además, esta tecnología también puede utilizarse para productos que aún no están construidos a través de gafas virtuales. Donde antes parecía que había unos cimientos, ahora puede materializarse la futura casa.

Visión 360º

Que una casa entre por los ojos puede no depender únicamente de sus características. Las fotografías y los vídeos en 360º se han convertido en herramientas esenciales si se piensa en arrendar o vender.

Atrás quedan las imágenes estáticas y planas de toda la vida. Esta técnica cubre todos los ángulos de la propriedad y permite al interesado descubrir todas las dimensiones de la misma, lo que genera mayor interés y evita situaciones engañosas. Además, hace que la visita virtual sea interactiva y aporta un carácter más profesional.

'Home staging' virtual

El home staging es una técnica que consiste en reparar, modernizar o redecorar el producto inmobiliario para hacerlo más atractivo. Antes, había que esperar a ver concluidas las obras para ver como quedaba una vivienda; pero actualmente, algunas inmobiliarias disponen de esta técnica de forma virtual. Es decir, se puede visualizar como quedará la casa después de dichas mejoras.

"El home staging me ha ayudado en varias ocasiones ha vender o alquilar una propiedad que en su estado original era prácticamente imposible de colocar. Con una pequeña inversión por parte del propietario se consiguió un resultado espectacular en el aumento de visitas, el número de ofertas y en lograr el resultado deseado en las mejores condiciones", expone Teus.

Redes sociales

Las redes sociales tienen un gran peso en la sociedad. Y es que casi todo el mundo utiliza, al menos, una. Según datos del estudio sobre redes sociales e internet de 2016 realizado por la agencia We Are Social, más de 2,3 billones de personas usan de forma habitual las redes sociales, una cifra considerable teniendo en cuenta que actualmente hay alrededor de 7,4 billones habitantes en el mundo. La idea de difundir el anuncio de una propiedad que se quiera vender o alquilar a través de estas plataformas digitales es una idea casi obligatoria.

Son muchos los usuarios que se deciden por esta técnica de venta por dos motivos: el boca a boca funciona (ya sea a través de la red o en la realidad) y la publicidad en las redes sociales es muy barata -por tan sólo unos euros podrás hacer que tu anuncio llegue a miles de personas-.

Drones

Los drones son las jóvenes promesas de la aeronáutica y no es para menos. Debido a su tamaño y movilidad, pueden utilizarse para casi cualquier tarea. Estos aparatos que Amazon quería usar como repartidores de sus productos se utilizan desde fines militares hasta para vigilar sequías, y por qué no, para tomar unas impresionantes fotografías aéreas de una casa. Quizás si no has tenido éxito en la venta o alquiler de una vivienda es porque no se ha contado con la ayuda de un dron.