WhatsApp agrega un buscador de emojis

CIUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp añadió en su última versión beta para Android una nueva función con la que se podrá buscar emojis a través de texto.

De acuerdo con el canal especializado WABetaInfo, la versión de prueba 2.17.202. contiene un buscador mediante el cual es posible introducir una búsqueda de un término como “mano”, mostrando emojis relacionados, informa López Dóriga.

El buscador se situaría en la parte inferior del menú de emojis y estaría desactivado por defecto, por lo que se tendría que activar.

La nueva herramienta está disponible solo en inglés, y hasta el momento se desconoce si llegará a la aplicación definitiva y si funcionará en otros idiomas.

WhatsApp beta for Android 2.17.202: you can search emojis! (DISABLED BY DEFAULT - It'll be visible in next versions). #hidden pic.twitter.com/cS8gzYHKHU