¿De dónde proviene el agua lunar? Descubre el misterio revelado

Durante las misiones Apolo, se recolectaron muestras lunares que, aunque en su momento proporcionaron una visión limitada sobre la Luna, hoy están revolucionando nuestra comprensión del sistema Tierra-Luna.

Un equipo internacional de científicos ha identificado el origen del agua lunar, revelando una conexión sorprendente con la historia temprana de la Tierra y los impactos cósmicos.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), destaca cómo los isótopos de oxígeno han permitido desentrañar este misterio.

El agua lunar, inicialmente considerada de origen externo, tiene una conexión directa con la Tierra. Investigadores encontraron que los isótopos de oxígeno presentes en las muestras lunares coinciden con los de las condritas enstatitas, meteoritos que contribuyeron a la formación de nuestro planeta.

El Dr. Maxwell Thiemens, autor principal del estudio, explicó que el agua lunar heredó una "firma isotópica de la Tierra temprana", vinculando este componente con el impacto gigante que formó la Luna hace 4.500 millones de años.

El papel de los cometas en el origen del agua lunar

El estudio también señala que los cometas jugaron un papel importante. Los cometas, ricos en agua, bombardearon la Luna después de su formación, incorporando un componente adicional de agua con firmas isotópicas únicas.

El Dr. Morgan Nunn Martínez, investigador clave, resaltó que las muestras calentadas a 1.000°C liberaron agua atrapada en minerales desde hace millones de años, que solo puede explicarse por estos impactos cometarios.

Este hallazgo desafía la teoría prevalente de que el viento solar era la principal fuente de agua lunar. Los resultados sugieren que el agua en la Luna proviene de múltiples fuentes, y que la interacción con el viento solar tuvo un papel menor de lo que se pensaba.

Estos descubrimientos tienen implicaciones importantes para futuras misiones espaciales, como el programa Artemis de la NASA. Entender el origen y la distribución del agua en la Luna es esencial para la creación de bases lunares sostenibles y la extracción de recursos para misiones espaciales a largo plazo.

(Con información de Muy Interesante)