La NASA apaga otro instrumento de la Voyager 2 para ahorrar energía

La NASA ha desconectado otro instrumento científico de la nave espacial Voyager 2, en un esfuerzo por prolongar su misión y asegurar que siga explorando el espacio interestelar durante más tiempo.

El instrumento apagado a finales de septiembre es el instrumento de plasma, encargado de medir el flujo de átomos cargados. Esta acción permitirá que la nave siga operando hasta la década de 2030, según informó la agencia espacial.

La Voyager 2, lanzada en 1977, es famosa por ser la única nave espacial que ha visitado los planetas Urano y Neptuno, y actualmente se encuentra a más de 19,310 millones de kilómetros de la Tierra.

#Voyager2 update: After taking all steps possible to avoid it, @NASAVoyager engineers have turned off the plasma science instrument aboard the probe due to its gradually shrinking electrical supply.



