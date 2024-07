22 de julio de 2024: el día más caluroso de la historia según la NASA

¡El planeta está que arde! El 22 de julio de 2024 se registró como el día más caluroso de la historia, según un análisis de la NASA basado en datos de temperatura diaria global.

No solo ese día rompió récords, sino que el 21 y 23 de julio de 2024 también superaron la marca anterior establecida en julio de 2023.

Para mala fortuna, estas temperaturas extremas forman parte de una tendencia a largo plazo de calentamiento global, impulsada principalmente por las actividades humanas y la emisión de gases de efecto invernadero.

La NASA, en su misión de entender mejor nuestro planeta, recopila observaciones clave a largo plazo sobre los cambios que experimenta el planeta Tierra.

Este hallazgo proviene de análisis realizados por el Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2) y el sistema Goddard Earth Observing System Forward Processing (GEOS-FP).

La NASA detalló que dichos sistemas integran millones de observaciones globales tomadas desde instrumentos en tierra, mar, aire y satélites, utilizando avanzados modelos atmosféricos.

July 22, 2024 was the hottest day on record. Average global temperatures for July 21 & 23 also exceeded the previous record.



The preliminary finding comes from @NASA atmospheric models that combine millions of land, sea, air & satellite observations. https://t.co/qZoqWphzAd pic.twitter.com/8LRyrxxcYG