¿Abdominales en 30 días? Que no te mientan los ‘gurús fitness’

La cuenta de YouTube de una infinidad de personas que desea conseguir un ‘cuerpo de playa’ está lleno de videos con títulos como ‘Consigue un abdomen plano en 1 mes’ o ‘Ejercicios para tener abdominales en 30 días’.

A pesar de que ‘influencers’ fitness o gurús del ejercicio aseguran al cien por ciento a sus seguidores que con sus rutinas podrán tener el cuerpo que tanto anhelan, los verdaderos expertos en el tema aseguran que es casi imposible tener un abdomen ‘de lavadero’ en tan solo 30 días.

Michael Fredericson, médico deportivo en Stanford Medicine y director de Medicina Física y Rehabilitación, declaró que para tener ‘el cuerpo soñado’, hay que tomar en cuenta varios factores.

Las sentadillas, escaladoras, planchas, abdominales (el ejercicio) ayudan a desarrollar los músculos del cuerpo, pero factores como la dieta, el estrés y la genética determinarán el verdadero resultado.

Según New York Post, desarrollar los músculos y reducir la grasa corporal son la clave para que los ‘cuadritos’ del abdomen salgan al mundo. Los músculos abdominales están compuestos por oblicuos externos, internos, el recto abdominal, el transverso abdominal y el piramidal.

En el caso del porcentaje de grasa corporal los hombres, se recomienda bajar del 10 al 15 por ciento. En el caso de las mujeres, se recomienda bajar del 15 al 20 por ciento de grasa corporal para comenzar a ver un abdomen plano.

Fredericson advierte que sólo el uno por ciento de la pérdida de grasa corporal por mes es segura.

En caso de querer determinar el porcentaje actual de grasa corporal, se recomienda acudir a un profesional, pues es un tema de salud que no debe tomarse a la ligera.

You can’t get abs in 30 days, forget what the fitness influencers say — here’s how long it really takes https://t.co/VOSdscZf90 pic.twitter.com/G4rRTYLYfu