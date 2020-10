Tras encontrar agua en la Luna, la NASA identifica "elfos” en Júpiter

Ciudad de Mexico.- Datos arrojados por la misión Juno de la NASA han arrojado que hay "elfos" en la atmósfera superior de Júpiter.

Los “elfos” o Eventos Luminosos Transitorios (TLE, por sus siglas en inglés) se tratan de impredecibles destellos de luz brillantes que son extremadamente breves. La información obtenida a partir de la observación de esta iluminación en el planeta más grande del sistema solar fue publicado en Journal of Geophysical Research: Planets.

Elves and sprites on Jupiter? It’s not those mythical creatures, but rather brief flashes of light in the gas giant’s upper atmosphere. Data from our #JunoMission indicate these transient luminous events could happen high above Jupiter’s water cloud layer. https://t.co/EXvNbnUc9d pic.twitter.com/sCw8XdAVGM