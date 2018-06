¡No es tu imaginación! Los días se hacen más largos por esto

Agencia

Ciudad de México.- Hace mil 400 millones de años, los días en la Tierra tenían una duración de 18 horas, debido a la cercanía de la Luna, señala un nuevo estudio que reconstruye la historia profunda de la relación entre nuestro planeta y su satélite.

Esto era, al menos en parte, porque éste satélite estaba más cerca y cambió la forma en que la Tierra giraba alrededor de su eje, por lo que, según el estudio, a medida que pasó el tiempo, los días se hacen más largos, informa El Financiero.

El estudio indica que el satélite natural de nuestro planeta continuará alejándose, lo que provocará que los días se sigan alargando.

"A medida que la Luna se aleja, la Tierra es como una patinadora giratoria que reduce la velocidad al estirar los brazos", puso como ejemplo Stephen Meyers, profesor de geociencia en la Universidad de Wisconsin-Madison, coautor del estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

También te puede interesar: Medidas que debes tomar para evitar ser impactado por un rayo

Se estima que la Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de 3.82 centímetros al año, según RT.

El equipo describe una herramienta -un método estadístico-, que vincula la teoría astronómica con la observación geológica, llamada astrocronología, que permite 'mirar' hacia atrás en el pasado geológico de la Tierra para reconstruir la historia del sistema solar y comprender el antiguo cambio climático según lo indicado en el registro de las rocas.

"Una de nuestras ambiciones era utilizar la astrocronología para decir la hora en el pasado más lejano, para desarrollar escalas de tiempo geológicas muy antiguas", indicó Meyers.

"Queremos estudiar rocas que tienen miles de millones de años de una manera comparable a la forma en que analizamos los procesos geológicos modernos", puntualizó.

El movimiento de la Tierra en el espacio está influenciado por otros cuerpos astronómicos que ejercen fuerza sobre él, como otros planetas y la Luna. Esto ayuda a determinar las variaciones en la rotación de la Tierra y los tambaleos en su eje, y en la órbita que la Tierra traza alrededor del Sol.