Alemania se une a los Acuerdos Artemis de la NASA

El fin de semana, la NASA dio a conocer que Alemania se convierte en la nación número 28 en unirse a los Acuerdos Artemis, enfocados en la exploración del suelo espacial.

Welcome to #Artemis, Germany 🇩🇪



By signing the Artemis Accords, Germany has joined the 28 other nations that have committed to the safe, peaceful exploration of the Moon and beyond: https://t.co/irj4EYbzHL pic.twitter.com/CUv5g1RvF5