Alergias primaverales: 8 consejos para proteger tu hogar del polen

Con la llegada de la primavera, las flores y los árboles comienzan a mostrar sus lados más coloridos y hermosos, aunque no todo siempre es color de rosa, en especial para aquellas personas alérgicas al polen.

La primavera también es conocida para algunos como la temporada de estornudos y escurrimiento nasal.

En 2021, cerca de 81 millones de personas en Estados Unidos fueron diagnosticadas con fiebre de heno, una reacción al polen, pastos y árboles, lo cual causa una ola interminable de estornudos y picazón en los ojos.

Normalmente, las personas que batallan con esta incomodidad, toman medicamentos para la alergia e incluso, algunos optan por pasar su tiempo en casa y no al aire libre.

Si eres de esas personas que prefiere quedarse en casa, aún así debes tomar así tus precauciones, ya que según Alex Williams de la empresa Tiger Cleaning, el polen puede infiltrarse a tu hogar sin que te des cuenta.

Por esta razón, a través de New York Post compartió ocho consejos que puedes seguir para proteger tu hogar del polen:

“Si no sabes exactamente a qué tipo de polen eres alérgico, puede resultar difícil saber en qué momento tus alérgenos son más altos; sin embargo, la mayoría de las flores polinizan por la mañana, entre las 5 am y las 9 am”, comentó Williams.

El portavoz de la marca británica iWardrobes, Alex Gluhovsky, comenta que la ropa de cama hipoalergénica (colchas o sábanas) hecha con bambú o algodón pueden ayudar a ‘minimizar la exposición a los alérgenos’.

