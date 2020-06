Alerta por nuevo virus de gripe porcina proveniente de China

El coronavirus tiene al mundo en vilo ante los más de 10 millones de contagios. Sin embargo, existe una nueva amenaza para la salud global. Y también viene de China.

De acuerdo con información de la BBC, científicos identificaron una nueva cepa de gripe que podría provocar un problema de salud pública en el país asiático. Y si algo nos enseñó el Covid-19, es que un problema de salud en China puede escalar a una pandemia.

Los investigadores descubrieron que la cepa es transportada por cerdos y puede infectar a seres humanos. El virus fue nombrado como “G4 EA H1N1” y se considera que puede infectar gravemente las células que recubren las vías respiratorias.

"Los cerdos se consideran anfitriones importantes o 'recipientes de mezcla' para generación de virus de influenza pandémica", afirma el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los científicos advirtieron la necesidad de tomar medidas para vigilar el desarrollo de este peligroso virus, a fin de evitar una situación similar al coronavirus Covid-19, pues los humanos podrían no tener suficientes defensas para esta nueva cepa de gripe porcina.

Hasta el momento, el G4 EA H1N1 se detectó en personas que trabajan en mataderos y la industria porcina del país asiático.

(Con información de la BBC, PNAS y redes sociales)