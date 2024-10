Amber Thurman, símbolo en la campaña de Trump y Harris sobre el aborto

El caso de Amber Thurman, una mujer de 28 años que falleció tras enfrentar barreras para acceder a un aborto en Georgia, se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho al aborto en Estados Unidos.

Su historia, publicada recientemente por el medio ProPublica, expone cómo las estrictas leyes estatales le impidieron obtener la atención médica que necesitaba.

Thurman, madre de un niño y embarazada de mellizos, intentó acceder a un aborto, pero fue rechazada debido a que su gestación superaba las seis semanas, límite permitido en el estado.

Say her name: Amber Nicole Thurman.



She should be alive today.



Trump and his MAGA allies did this. #KamalaForFreedom#WomensRights #USDemocracy pic.twitter.com/Vgu2pqbNE9