Anillo de Einstein es captado por el telescopio espacial James Webb

El telescopio espacial James Webb de la NASA, ESA (Agencia Europea Espacial) y CSA (Agencia Espacial Canadiense) ha revelado una impresionante imagen de un fenómeno cósmico poco común: un anillo de Einstein.

A primera vista, la imagen parece mostrar una galaxia con una forma inusual, pero en realidad, se trata de dos galaxias separadas por una enorme distancia.

En el centro de la imagen se encuentra la galaxia más cercana, que actúa como una lente gravitacional. Detrás de ella, mucho más lejos, está otra galaxia cuya luz ha sido distorsionada y parece envolver a la primera, formando un círculo de luz casi perfecto.

Este efecto ocurre debido a un fenómeno llamado lente gravitacional, donde la luz de un objeto distante es desviada por la gravedad de un objeto masivo que se encuentra en su camino.

