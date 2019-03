¡Éxito! Logran curar al segundo paciente con VIH

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Científicos del Reino Unido aseguran haber curado a una persona enferma con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), según el New York Times.

De confirmarse esta recuperación, estaríamos hablando de la segunda persona en la historia que logra curarse del temible virus.

Los científicos se refirieron al paciente como ‘Londres’ en parte porque su caso es similar al primero que logró recuperarse del SIDA, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Luego de recibir un trasplante de médula ósea de un donante resistente al VIH, el virus comenzó a retroceder, comentaron los médicos.

Hace casi 12 años médicos lograron la primera remisión del virus, anunciándolo como ‘el fin de la epidemia’.

Los investigadores publicarán su informe este martes en la revista Nature donde presentarán mas detalles de ‘la cura’.

Los científicos describen el caso como una remisión a largo plazo.

Pese a las expectativas que han generado, los investigadores se muestran reservados en llamarle ‘cura’ pues solamente se han reportado dos casos donde el virus fue destruido de los pacientes.

Ambos hitos resultaron de los trasplantes de médula ósea administrados a pacientes infectados. Pero los trasplantes estaban destinados a tratar el cáncer en los pacientes, no el VIH.

No hay virus allí que podamos medir. No podemos detectar nada”, dijo Ravindra Gupta, una profesora y bióloga del VIH que lideró a un equipo de médicos que tratan al hombre al periódico New York Times.