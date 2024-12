Aprende a poner límites y evita tensiones familiares en Navidad

La Navidad es, para muchos, una época de alegría y celebración. Las luces, los brindis y el espíritu de paz parecen envolverlo todo. Sin embargo, no todos viven estas fechas con la misma emoción.

Para algunas personas, diciembre no solo trae reuniones familiares, sino también altos niveles de estrés y ansiedad.

En algunos hogares, las cenas y encuentros navideños pueden ser escenarios de tensiones. Comentarios inoportunos o agresivos, críticas sobre el cuerpo, el estilo de vida, la elección de pareja, el trabajo o la decisión de tener hijos, son ejemplos comunes que generan incomodidad.

Estas actitudes suelen convertir lo que debería ser un momento de unión en una experiencia desagradable.

Además, hay quienes enfrentan desafíos más profundos. Para algunas personas, compartir espacio con familiares que en el pasado los han violentado -como casos de abuso sexual en la infancia o agresiones de los propios padres- puede ser una experiencia dolorosa y difícil de manejar.

"En muchos casos fueron padres ausentes, negligentes, maltratadores, que no dieron cariño, apoyo", dice Carmen Ortiz Flores, psicóloga de terapia familiar y pareja.

Y aunque hay quienes preferirían no acudir a la cena navideña o de fin de año para evitar estas situaciones, las presiones sociales no lo permiten tan fácil. Las especialistas consideran que se ha idealizado la Navidad como una época de armonía y unión, siendo casi una tarea obligada pasarlo en familia.

"Seas de la religión que seas, o si no eres de ninguna, por todos lados está: tiempo de perdón, tiempo de amar, tiempo de armonía", indica Ortiz. "Hay culpa: '¿cómo no voy a ir?, son mis papás, ¿cómo los voy a dejar?'. Es como un mandato".

Algunos estudios han encontrado que el incremento en los niveles de estrés y ansiedad es bastante común durante las épocas navideñas. Incluso existe el término en inglés ‘holiday blues’ para referirse al tema.

En caso de sentir que la convivencia familiar en estas fechas representa más estrés que alegría, las terapeutas recomiendan enfocarse en el bienestar personal.