El espacio exterior alberga una infinidad de formas espectaculares, como es el caso de la ‘Nebulosa de los Jets Gemelos’, también conocida por el nombre de Nebulosa M2-9.

Algunos datos interesantes sobre la impresionante figura, se encuentra a 2.100 años luz de distancia en la constelación Ofiuco y que ‘nació’ a causa de una estrella moribunda.

La fotografía que compartió la NASA de ella, fue tomada el 2 de agosto de 1997 por la Cámara Planetaria y de Campo Amplio 2, con ayuda del telescopio Hubble.

Existe un motivo científico que señala qué representa cada color que aparece en la fotografía de la Nebulosa M2-9: las diminutas partes rojas representan el oxígeno neutro, lo verde muestra el nitrógeno una vez ionizado y el color azul resalta el oxígeno dos veces ionizado.

Taken with a camera installed on Hubble 30 years ago this week, the Twin Jet Nebula stuns in this #HubbleClassic image!



Also known as M2-9, this nebula is 2,100 light-years away and was created by a dying star: https://t.co/9hE6Q39B30 pic.twitter.com/0qdHY7Plky