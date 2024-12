Astronauta Donald Pettit captura galaxias desde la estación espacial

Desde la Estación Espacial Internacional (ISS), el astronauta Donald Pettit, de 69 años, ha demostrado una vez más su creatividad al capturar una imagen impresionante de las galaxias vecinas, la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes.

Estas galaxias, ubicadas a 160,000 y 200,000 años luz de distancia, orbitan nuestra Vía Láctea y ofrecen información clave para entender fenómenos cósmicos.

These long-duration photographs look out a window on the @SpaceX #Dragon crew spacecraft toward the Magellanic clouds, two irregular dwarf galaxies, and the Milky Way as the space station orbited over the Pacific Ocean. Credit: NASA/Don Pettit pic.twitter.com/2WI0KPEMRP