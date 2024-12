Astronauta en la EEI ofrece mirada al espacio a través de su cámara

El 3 de marzo de 2024, el astronauta Matthew Dominick emprendió un largo viaje hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), donde se desempeñaría como comandante de la misión SpaceX Crew-8 de la NASA.

Desde una instalación donde muchos desean estar, Dominick realizó diversas investigaciones científicas, todo mientras lograba capturar la belleza del planeta Tierra y el espacio exterior a través de su cámara.

Al igual que nuestro Sol, la cuenta personal de Matthew (@dominickmatthew) en la red social X (antes Twitter) está ardiendo de tantos seguidores que tiene, específicamente 74,7 mil fanáticos de la fotografía espacial.

Debido a la importante misión que lleva a cabo en la EEI, Matthew tarda unos días en subir a su perfil un nuevo vistazo de la belleza que los simples mortales no pueden saborear desde abajo.

Peering out a Dragon Endeavor window that frames red and green aurora streaming by Dragon Freedom docked to the front of the International Space Station.



When Crew-9 arrived I moved out of my crew quarters on the ISS to make room for @AstroHague. I now sleep in Dragon Endeavor… pic.twitter.com/34XfeLXpcH