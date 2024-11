Astronautas en la EEI reciben 3 toneladas de comida por parte de Rusia

Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) han recibido con éxito tres toneladas de comida por parte de Rusia.

Este enorme paquete llegó a domicilio este sábado gracias a la ayuda de la nave espacial no tripulada ‘Progress 89’, perteneciente a la agencia espacial rusa Roscosmos y que despegó la noche del miércoles 14 de agosto.

The Progress 89 cargo craft docked to the station at 1:53am ET today packed with about three tons of food, fuel, and supplies for the Exp 71 crew. More... https://t.co/BjZFC5cC95 pic.twitter.com/FkPuSZrXXq