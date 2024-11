Astronautas varados en estación espacial regresarán en febrero

La NASA anunció el sábado que dos astronautas experimentados, Butch Wilmore y Suni Williams, que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (EEI) desde principios de junio, deberán esperar hasta febrero de 2025 para regresar a la Tierra.

La cápsula de Boeing, Starliner, que debía llevarlos de vuelta, presentó una serie de averías que llevaron a la agencia a tomar esta decisión, de acuerdo con la agencia de noticias AP.

Lo que originalmente iba a ser un viaje de prueba de una semana se ha extendido a más de ocho meses debido a problemas técnicos con los propulsores y fugas de helio en la cápsula. Tras meses de pruebas y deliberaciones, la NASA optó por priorizar la seguridad de los astronautas y decidió que Wilmore y Williams regresen a bordo de una nave de SpaceX el próximo año.

After extensive review by experts across the agency, NASA's @BoeingSpace Crew Flight Test will return with an uncrewed #Starliner. Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are scheduled to return to Earth next spring aboard #Crew9: https://t.co/bfjenUU1Jf pic.twitter.com/c4NzZVJcvw