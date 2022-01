Esto sabemos de BA.2, la subvariante de Ómicron que es más contagiosa

La variante Ómicron del coronavirus era el virus con la propagación más rápida, pero una subvariante que los científicos denominan BA.2, se considera más contagiosa y furtiva porque sus rasgos genéticos la hacen más difícil de detectar.

Científicos y autoridades sanitarias tiene los ojos puestos en la descendiente de Ómicron ya se que se desconoce si evade mejor las vacunas o si causa una enfermedad más grave.

¿Por qué es difícil detectar la subvariante BA.2?

La OMS ha apodado al linaje BA.2 como 'Stealth Omicron' porque no causa una marca concreta en las pruebas de laboratorio denominada “fallo de objetivo del gen S”, lo que hace que pueda parecerse a otras variantes del coronavirus en un primer cribado. Esto no significa que la variante no se pueda detectar, sino que se hace de forma diferente.

Subvariante BA.2 ¿es nueva?

Los estudios demostraron que las cepas de Omicron han evolucionado en 3 linajes y son BA.1, BA.2 y BA.3.

Esta variante no es nueva, BA.2 se detectó en más de 30 países que subieron casi 15 mil secuencias genéticas de BA.2 a la plataforma Gisaid, en su mayoría compuestas por secuencias de Sudáfrica, Dinamarca, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, India y otros países.

La secuencia BA.2 más antigua se cargó desde Sudáfrica el 27 de noviembre de 2021.

En Dinamarca, representaba el 45% de todos los casos de COVID-19 a mediados de enero, según el statens Serum Institut.

¿Qué tan efectiva son las vacunas contra BA.2?

Un estudio realizado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), detalla lo siguiente:

Una evaluación preliminar no encontró evidencia de una diferencia en la efectividad de la vacuna contra la enfermedad sintomática para BA.2 en comparación con BA.1.

Después de 2 dosis, la efectividad de la vacuna fue del 9 % y del 13 % respectivamente para BA.1 y BA.2, después de más de 25 semanas. Esto aumentó al 63 % para BA.1 y al 70 % para BA.2 2 semanas después de una tercera vacuna.

El análisis también detalla que los datos de rastreo de contactos de rutina indica que es probable que la transmisión sea mayor entre los contactos de los casos de BA.2 en los hogares (13,4 %) que entre los contactos de otros casos de Omicron (10,3 %) en el período del 27 de diciembre de 2021 al 11 de enero de 2022.

Estos primeros hallazgos deben interpretarse con precaución, ya que los datos y la dinámica de transmisión pueden fluctuar, lo que significa que los primeros hallazgos pueden cambiar rápidamente cuando se identifican nuevas variantes.

¿Qué más se sabe de está versión del virus?

El subtipo BA.2 tiene muchas mutaciones. Alrededor de 20 de ellas en la proteína de la espícula son compartidas con la variante ómicron original. Pero además presenta cambios genéticos que no se veían en la versión inicial.

No está claro hasta qué punto estas mutaciones pueden resultar de importancia, sobre todo en una población que se ha enfrentado con la versión original de ómicron, dijo el doctor Jeremy Luban, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts.

Sin embargo, los expertos en salud mundial podrían darle su propio nombre con letra griega si se considera una “variante de preocupación” de importancia mundial.

La rápida propagación de la BA.2 en algunos lugares hace temer que pueda tomar fuerza.

“Tenemos algunos indicios de que puede ser tan contagiosa o quizá ligeramente más contagiosa que la ómicron original, ya que es capaz de competir con ella en algunas áreas”, explicó Long. “Pero todavía no sabemos por qué es así”, dijo Luban.

Un primer análisis realizado por científicos de Dinamarca no muestra diferencias en el número de hospitalizaciones por BA.2 en comparación con la original.

Se desconoce si una persona que ya ha tenido COVID-19 causado por ómicron se puede volver a infectar con BA.2, pero tienen la esperanza de que una infección previa con la ómicron inicial reduzca la gravedad de la enfermedad si alguien contrae posteriormente BA.2.

Los científicos realizarán pruebas para averiguar si los anticuerpos de una infección con ómicron original “son capaces de neutralizar la BA.2 en el laboratorio y luego extrapolar a partir de ahí”, dijo.

¿Qué hay que hacer para protegerse?

Los médicos aconsejan las mismas precauciones de siempre: vacunarse y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud pública sobre el uso de mascarillas, evitar las aglomeraciones y quedarse en casa si se está enfermo.

Esta última versión es otro recordatorio de que la pandemia no ha terminado.

(Con información de OMS, AP, Statens Serum Institut y GOV.UK)

