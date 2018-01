Esta bacteria deja estériles a las mujeres o provoca abortos

Agencia

Australia.- Los médicos australianos alertan de la propagación de la superbacteria de transmisión sexual Mycoplasma genitalium, de la que pocos habrán oído hablar en su vida. Sin embargo, este microorganismo es capaz de causar infertilidad en mujeres y hasta nacimientos prematuros o abortos.

A menudo, las personas infectadas con el Mycoplasma genitalium no presentan síntomas fáciles de percibir. Algunos se quejan de dolores durante las relaciones sexuales o a la hora de orinar. Sin embargo, hay una serie de pruebas médicas capaces de detectar la propagación de la bacteria en etapas tempranas.

A new test for STI Mycoplasma genitalium is available and can detect resistant strains. Catriona Bradshaw from @MSHCResearch is working to better understand the bacterial infection, which can cause painful urination and pelvic inflammatory disease: https://t.co/SojxCizpO1