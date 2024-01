BioRescue logra embarazo in vitro en rinoceronte blanco

Por primera vez, un equipo internacional de científicos logró inducir el embarazo de una rinoceronte hembra mediante la transferencia de un embrión fertilizado in vitro. Este notable logro representa un paso crucial en la ambiciosa misión de preservar al rinoceronte blanco del norte de la extinción, siendo BioRescue el líder en esta iniciativa.

En la actualidad, únicamente existe sólo un par de estos impresionantes y majestuosos animales en todo el mundo: ‘Najin’, la madre, y su hija ‘Fatu’, quienes se encuentran bajo cuidado constante en el Ol Pejeta Conservancy, en Kenia.

Con la ausencia de machos compatibles para la reproducción, la preservación de esta especie depende ahora de la implementación de técnicas de reproducción asistida.

BIORESCUE UPDATE: World’s first successful embryo transfer in rhinos paves the way for saving the northern white rhinos from extinction.