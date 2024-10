Cambio climático intensifica el impacto de huracanes como Milton y Helene

Según expertos, huracanes como Milton y el devastador Helene que azotó Estados Unidos recientemente son ahora el doble de probables debido al calentamiento global.

Estos fenómenos meteorológicos obtienen su fuerza del calor acumulado en los océanos, y a medida que las temperaturas del planeta continúan aumentando, también lo hacen las de los mares.

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center. https://t.co/uXpdGH1yEd pic.twitter.com/YWwrpgQcTe