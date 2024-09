Cambio climático: protesta a nivel mundial es liderada por jóvenes

Este viernes, decenas de miles de jóvenes alrededor del mundo se manifestaron en contra del cambio climático, exigiendo medidas urgentes para hacerle frente a este problema que amenaza a los seres vivos.

Esta serie de protestas coinciden con dos importantes eventos climáticos que se llevan a cabo en Nueva York durante toda la semana.

Grandes ciudades como Berlín (Alemania), Bruselas (Bélgica), Río de Janeiro (Brasil) y Nueva Delhi (India) fueron escenario de manifestaciones impulsadas por el movimiento juvenil ‘Fridays for Future’.

En Nueva York, el grupo tenía previsto una marcha por el Puente de Brooklyn, seguida de una manifestación que aspira a reunir a más de mil personas. Además, se planearon más movilizaciones para el fin de semana.

Nueva York es sede de la Climate Week NYC, un evento que se lleva a cabo año con año y que tiene como objetivo impulsar la acción climática, mientras que la Asamblea General de la ONU también trata el tema desde múltiples frentes, incluido el financiamiento de billones de dólares para ayudar a los países más vulnerables al cambio climático.

En Berlín, decenas de manifestantes salieron a las calles con pancartas que decían ‘Salvemos el clima’ y ‘Se acabó el carbón’.

Climate strike in Berlin, organised by Fridays for Future. pic.twitter.com/N9VMvfD8w0