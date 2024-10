Cambio climático provoca días más largos en la Tierra

El cambio climático causado por el hombre está alterando la duración del día en la Tierra, un fenómeno más significativo de lo que se pensaba, según investigaciones publicadas en Proceedings of the National Academy of Sciences y Nature Geoscience.

Los científicos han descubierto que, a medida que las capas de hielo en los polos se derriten, la redistribución de masa debido al aumento del nivel del mar está aumentando la duración del día a un ritmo sin precedentes.

Los estudios abarcaron un período de 200 años, desde 1900 hasta 2100, analizando datos de observación y modelos climáticos.

Los resultados indican que el cambio climático ha incrementado la duración del día en aproximadamente 1,33 milisegundos por siglo, una cifra que podría alcanzar hasta 2,62 milisegundos por año hacia finales del siglo XXI si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan en aumento.

Santiago Belda destaca el impacto directo de la pérdida de hielo

Benedikt Soja, profesor de Geodesia Espacial en la ETH Zurich, explica que la pérdida de hielo polar y el flujo de agua hacia los océanos están afectando la rotación de la Tierra.

“Es como cuando un patinador artístico hace una pirueta; la rotación se vuelve más lenta debido al movimiento de masa”, señala.

Este alargamiento de los días podría tener consecuencias graves para los sistemas informáticos, como la navegación por GPS, que dependen de una sincronización precisa.

El investigador Santiago Belda destaca que el estudio cuantifica el impacto directo de la pérdida de hielo en la duración del día, utilizando observaciones geodésicas y modelos de desplazamiento de agua del deshielo polar.

(Con información de Muy Interesante)