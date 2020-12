Vacuna COVID-19 de Pfizer será aplicada en Canadá

Toronto.- La agencia reguladora de medicamentos en Canadá aprobó el miércoles la vacuna de Pfizer contra COVID-19, días antes de una esperada aprobación en Estados Unidos.

Health Canada publicó en su página que dio su autorización a la vacuna fabricada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech. La vacuna ya ha sido aprobada por Reino Unido y Bahrein y los funcionarios han dicho que esperan que Estados Unidos anuncie su aprobación en unos días.

“Los canadienses pueden confiar en que el proceso de revisión fue riguroso y que contamos con sistemas sólidos de seguimiento. Health Canada y la Agencia de Salud Pública de Canadá supervisarán de cerca la seguridad de la vacuna una vez que esté en el mercado y no dudarán en tomar acción si se identifica algún problema de seguridad ”, dijo Health Canada en un comunicado.

