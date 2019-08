Con estas vitaminas puedes prevenir el cáncer

Agencia

CIUAD DE MÉXICO.- La segunda causa de muerte a nivel mundial es el cáncer y aunque es sabido que hay varios factores que aumentan el riesgo de padecerlo como fumar, beber, exponerse al sol sin usar protección, la obesidad, la edad, la genética, dieta alta en grasa y baja en nutrientes, entre otros; lo que no siempre se sabe es que el cáncer se puede prevenir con ¡vitaminas!

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células.

Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede llegar hacia otras partes del cuerpo, provocando metástasis.

También te puede interesar: Padres de niños con cáncer podrán solicitar licencias laborales

Así que si quieres prevenir el cáncer, no olvides ingerir estas 5 vitaminas:

Vitamina D

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, la vitamina D reduce el riesgo de cáncer, pues en estudios de células y de tumores cancerosos en ratones, se ha descubierto que la vitamina D vuelve más lenta o frena la formación de cáncer. La principal fuente de esta vitamina es el sol, así que procura tomar baños de sol en horarios con menos índice de radiación ultravioleta y usando protector solar. También puedes obtenerla a través de suplementos o alimentos ricos en vitamina D como pescado azul, hígado, huevo, aguacate, mariscos, germen de trigo, champiñones, entre otros.

Vitamina A

Actualmente se están llevando cabo diversos estudios para determinar el papel que juega la vitamina A para prevenir y en el tratamiemto de algunos tipos de cáncer. Al ser antioxidante, la vitamina A puede frenar el crecimiento de tumores cancerosos, pues elimina los radicales libres dañinos. La puedes obtener en alimentos como lácteos, pollo, ternera, pavo, brócoli, espinacas, zanahorias, col, mango, entre otros, o bien, en suplementos alimenticios.

Vitamina E

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, la vitamina E tiene propiedades antioxidantes, mismos que protegen a las células de los efectos dañinos de los radicales y, por ende, ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer. La puedes obtener en suplementos o en alimentos como el germen de trigo, almendras, espinacas, brócoli, entre otros.

Vitamina C

Si creías que la vitamina C solo funcionaba para prevenir enfermedades respiratorias, ¡para nada! La vitamina C también aplica para prevenir el cáncer, incluso y de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer, en algunos estudios se constató que las dosis altas intravenosas de vitamina C en pacientes con cáncer mejoraron su calidad de vida y redujeron los efectos secundarios de la quimioterapia o radioterapia. La puedes encontrar en suplementos y en alimentos como la naranja, mandarina, limones, toronja, entre otros.

Vitamina K

La vitamina K , de acuerdo con el Journal of the American Medical Association, reduce el riesgo de cáncer de hígado. La puedes obtener en suplementos y alimentos como la col, acelgas, hígado, huevo, carne de res, entre otros.

Ponte tu escudo protector contra esta enfermedad y que no se te pase tomar estas 5 vitaminas para prevenir el cáncer.

(Con información de Salud 180)