CDC emite alerta de aumento de casos de parvovirus B19 en EU

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta debido al aumento de casos de parvovirus humano B19 en los Estados Unidos.

Este virus, comúnmente conocido como eritema infeccioso, 'la quinta enfermedad' o 'enfermedad de la bofetada', ha mostrado una mayor circulación en el país, lo que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias.

Human parvovirus B19 cases in the U.S. are increasing, especially among children. Parvovirus B19 is a highly contagious respiratory virus. While many people have mild or no symptoms, certain high-risk groups, such as pregnant women, should take extra precaution.#parvovirusb19 pic.twitter.com/uvfft2LcgB