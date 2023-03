Chat GPT-4 ¿cómo impacta el avance de la inteligencia artificial?

El avance tecnológico ha impactado a la sociedad con las nuevas tecnologías desarrolladas con Inteligencia Artificial (IA), siendo para algunos un apoyo en su vida cotidiana y otros más lo podrían ver como una amenaza, como cuando se presentó el Chat GPT.

En su versión más reciente, el Chat GPT-4 se ha vuelto multimodal, el cual además de poder solicitar respuestas a través de texto, también se puede enviar una imagen para que dé respuestas referentes a ella, pero la salida de la respuesta continúa siendo con texto.

El académico también menciona que las herramientas tecnológicas o avances que se están viviendo, se deberán tomar como un instrumento para ser más eficientes en el trabajo diario, además podría ser un apoyo en el área educativa.

Uno de los ejemplos que menciona es que se puede utilizar el Chat GPT-4 como un buscador de investigación en un tema donde se necesite un cuestionario para responder y comprender la capacidad de comprensión.

