China enfrenta brote de virus respiratorios cinco años después del Covid

Cinco años después de la crisis del Covid-19, China enfrenta un nuevo brote de enfermedades respiratorias que incluyen el metapneumovirus humano (HMPV), la influenza A, el Mycoplasma pneumoniae y casos residuales de Covid-19.

Según informes, hospitales y crematorios están saturados, con un impacto notable en hospitales pediátricos debido al aumento de neumonías y casos de "pulmón blanco".

