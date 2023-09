China logra cultivo de riñones humanos dentro de un cerdo

Un grupo de científicos en China ha conseguido un impresionante hito histórico al lograr la generación de riñones dentro de un cerdo, los cuales contenían hasta un 60 por ciento de células humanas.

Este logro marca un avance significativo en el campo de los trasplantes y abre nuevas perspectivas para el futuro de esta área médica.

La revista Cell Stem Cell publicó la investigación este jueves, a través de la plataforma X (antes Twitter).

New issue alert! https://t.co/aGkqvAGN3b The cover paper reports generation of humanized mesonephros from hiPS in chimeric pigs.

Other highlights include blastoid models of human development (incl pre-implantation to early gastrulation), reconstitution of proximal and distal… pic.twitter.com/n9nLQt1sUS