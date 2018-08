Inventan 'branquias' para pasar más tiempo bajo el agua

Agencia

Ciudad de México.- El calentamiento global y el aumento del nivel de los océanos obligarán al ser humano a vivir mucho más en contacto con el agua. Por eso un grupo de científicos buscó y logró, con impresoras 3D, diseñar 'branquias' que podrían permitir a las personas hacerse 'anfibias' y pasar tiempo sumergidas bajo el agua, detalló Anet 3D Printer.

De acuerdo con el portal de noticias RT, el dispositivo, bautizado 'Amphibio', consta de un chaleco y una máscara, hechos con un material 'superhidrófobo' que se coloca en el rostro y posibilita tomar del agua el oxígeno necesario para respirar y a la vez liberar dióxido de carbono, de manera similar a como lo hacen los animales acuáticos a través de sus branquias.

Su creador es el diseñador y científico de materiales Jun Kamei, del Royal College of Art, en el Reino Unido, quien trabajó para ello junto al RCA-IIS Tokyo Design Lab. Kamei explicó que su invento puede brindar "confort diario a personas que pasan tanto tiempo en el agua como en la tierra".

#ScripsNow followers I hope you enjoy my new healthcare tweet regarding an article that recently appeared in FastCompany titled, Amphibio is a 3D-printed shirt that lets you breathe underwater https://t.co/mSCOKauLYc