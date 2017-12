¿Eres puntual o inpuntual? Esto influye en tu personalidad

Agencia

Contrariamente a lo que muchas personas creen, la mayoría de las personas que llegan tarde al trabajo o a una cita, no pretenden molestar con ello, de hecho parece que estas personas han llegado tarde toda su vida.

En una entrevista reciente el psicólogo social y autor británico Oliver Burkman colocó el asunto de los impuntuales en el área de la personalidad.

Aseguró que quienes llegan tarde son personas controladoras.

"Hay algo de conmovedor en que tengan esa necesidad de acaparar la atención y no se sientan bien con ellos mismos si no la reciben”, afirmó.

Por su parte, la doctora Diana DeLonzor, autora de “Never Be Late Again” y experta en el manejo del tiempo, estimó que la gente no debería tomarse la tardanza de un compañero de trabajo como algo personal.

“Generalmente, no se trata de control. No es que no valoren tu tiempo. No es que les guste captar la atención cuando entran a la habitación”, le dijo al diario “The New York Times”.

“La mayoría de las personas que han llegado tarde han llegado tarde toda su vida, y llegan tarde a todo tipo de actividad, buena o mala”, agregó.

Otros estudios científicos, citan diferentes razones como la falacia de la planificación.

La gente optimista es más impuntual que el resto. Así lo determinó la Universidad Estatal de San Diego en California (EE.UU.).

¿Por qué los optimistas son más impuntuales? Los científicos explican que los pensamientos generalmente positivos llevan a pensar que uno siempre dispone de tiempo suficiente para realizar un gran abanico de tareas, por lo que ser demasiado optimistas con el tiempo con el que cuentan se convierte al final en un sello de falta de puntualidad.

Para Diana DeLonzor existen dos tipos de personas que siempre llegan tarde.

Los que apuran el plazo: aquellas a las que les gusta la adrenalina de dejarlo todo para el último momento.

Los “productores”: los optimistas que creen que pueden hacer mucho más de lo que les da el tiempo.

Delonzor cree que quienes llegan tarde tienen también ciertos rasgos: son positivos y creativos pero también poco realistas.

Esther, una retardiis crónica que pudo corregir su conducta, confesó que pudo superarlo con entrenamiento y disciplina. Poniendo en práctica algunos hábitos como ser realistas en la planificación de las tareas.

Los puntuales

En el caso de los individuos puntuales tienen más autocontrol que los demás y una mejor percepción del tiempo.

“Son más cautos y suelen imaginarse los peores escenarios, por eso necesitan el tiempo suficiente para solucionar los problemas que puedan aparecer”. Explicó DeLonzor en base a sus investigaciones.

También aseguró que tienden a no aplazar las cosas.

Por supuesto, existen rasgos negativos en ser excesivamente puntual.

Recordó asimismo que las personas que llegan excesivamente temprano a un encuentro a menudo se enojan por esperar demasiado pero invitó a “no culpar a los demás por haber llegado media hora antes de lo acordado”.

Expertos en recursos humanos coinciden en que la puntualidad es un factor importante en el mundo laboral y cuesta dinero a las empresas aunque algunos estudios sobre productividad hablan de los beneficios de que las compañías sean más flexibles.

Consejos para ser más puntual

La tardanza es un hábito muy difícil de superar, dijo DeLonzor, pedirle a una persona que llega tarde, es como decirte a una persona que hace dieta que: “No coma tanto”.

Pero si llegar tarde es un problema en tu día a día, aquí tienes 4 pasos sencillos para intentar ser puntual.

Planea una estrategia: proponte trabajar en una tarea un poquito todos los días.

Calcula el tiempo que te llevan tus actividades: así serás más realista con el tiempo que te demoras realizándolas.

Llega antes, no a tiempo: si planeas llegar a la hora justa probablemente llegues tarde, así que intenta llegar con antelación.

Disfruta esperando: no tiene tanto de malo, llévate una revista o un libro y lee. O simplemente piensa y reflexiona.