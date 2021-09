Científicos descubren un fármaco que 'dormirá' al cáncer

En Australia un grupo de científicos ha descubierto un nuevo tipo de fármaco contra el cáncer, que puede hacer que las células cancerosas “a dormir” de forma permanente, suspendiendo su crecimiento y esparcimiento por el organismo. Lo mejor de todo que promete no tener efectos secundarios para las células sanas. Este descubrimiento médico, marcará un antes y un después en la forma de tratar el cáncer, según la revista Nature.

Este nuevo fármaco podrá ofrecer una alternativa más noble con los pacientes que padecen cáncer. También ha demostrado ser una gran promesa para detener la progresión del cáncer en modelos: cáncer de sangre e hígado, asimismo retrasar la recaída de dicha enfermedad.

¿Cómo este fármaco dormirá las células cancerosas?

Tim Thomas y Anne Voss del Instituto Walter and Eliza Hall, Jonathan Baell del Instituto de Ciencias Farmacéuticas Monash y Brendon Monahan de Cancer Therapeutics CRC. Quienes dirigen la investigación, averiguaron si la inhibición de KAT6A Y KAT6B podría representar un nuevo enfoque para tratar el cáncer.

Se sabe que ambas proteínas KAT6A Y KAT6B, juegan un papel importante en la conducción del cáncer. KAT6A está en el número 12 en la lista de genes más comúnmente amplificados en cánceres.

“Desde el principio, descubrimos que el agotamiento genético de KAT6A cuadruplicaba la esperanza de vida en modelos animales de cáncer de sangre llamado linfoma. Armados con el conocimiento de que KAT6A es un importante factor de cáncer, comenzamos a buscar formas de inhibir la proteína para tratar el cáncer", dijo Thomas.

La quimioterapia y radioterapia ¿Cómo funcionan?

Su función principal es causar daño irreversible al AND, al grado que las células cancerosas no pueden reparar el daño y mueren. Pero sabemos que la desventaja de estos tratamientos es que no solo pueden atacar a las células cancerosas y también causan daño a las células sanas. Teniendo como consecuencia los efectos secundarios: náuseas, fatiga, pérdida del cabello, y susceptibilidad a las infecciones; estos efectos son a corto plazo. A largo plazo: infertilidad y por si fuera poco, se tiene mayor riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer.

¡No más efectos secundarios!

Este trabajo de investigación se ha desarrollado por casi diez años, con una fuerte colaboración de expertos en investigación de cáncer, química médica y descubrimiento de fármacos. Los resultados de la investigación arrojan que hay una diferencia fundamental entre esta nueva clase de fármacos y las terapias estándar contra los distintos tipos de cáncer.

"Esta nueva clase de compuestos detiene la división de las células cancerosas desactivando su capacidad de 'activar' el inicio del ciclo celular. El término técnico es la senescencia celular. Las células no están muertas, pero ya no pueden dividirse y proliferar. Sin esta capacidad, las células cancerosas se detienen en seco", menciona Voss.

Todavía hay mucho trabajo por hacer para llegar a un punto en el que esta clase de medicamentos pueda ser investigada en pacientes con cáncer humano. Sin embargo, nuestro descubrimiento sugiere que estos medicamentos podrían ser particularmente efectivos como un tipo de terapia de consolidación que retrasa o previene la recaída después del tratamiento inicial", agregó Voss.

"La posibilidad de brindarles a los médicos otra herramienta que podrían usar para retrasar sustancialmente la recurrencia del cáncer podría tener un gran impacto para los pacientes", finalizó.

Con información de "Revista Digital Ciencia y Salud"

