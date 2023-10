Científicos ganan Nobel de Medicina por vacunas contra COVID-19

La mañana de este lunes, la comunidad científica se puso de pie ante Katalin Karikó y Drew Weissman, quienes fueron los merecedores del premio Nobel de Medicina de este año.

‘El Premio Nobel en Fisiología o Medicina de 2023 ha sido otorgado a Katalin Karikó y Drew Weissman por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra la COVID-19’ , destacó el comité del galardón en la plataforma X (antes Twitter).

Watch the very moment the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Katalin Karikó and Drew Weissman was announced.



Presented by Thomas Perlmann, Secretary-General of the Nobel Assembly.



See the full announcement here: https://t.co/KZSqC5qME4 #NobelPrize pic.twitter.com/hvBvR5mk2k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

‘A través de sus rompedores hallazgos, que han cambiado de forma fundamental nuestra comprensión de cómo el ARNm interacciona con nuestro sistema inmune, los laureados contribuyeron a la tasa sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos’, expresó el comité.

Karikó es docente en la Universidad de Szeged en Hungría y en la Universidad de Pensilvania, además de ser vicepresidenta de BioNTech.

Por otro lado, Weissman es profesor y director del Instituto Penn de Innovaciones de ARN en la Universidad de Pensilvania.

Combinado sus conocimientos en una sola investigación, fueron capaces de hallar datos esenciales que llevaron al desarrollo de vacunas ARNm contra el COVID-19.

Congratulations to Katalin Karikó, laureate of the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine, together with Drew Weissman, for the research that led to the development of the mRNA COVID vaccines.

Professor Karikó also received the 2022 L'Oréal-UNESCO ForWomenInScience award.



Professor @kkariko also received the 2022 L’Oréal-UNESCO #ForWomenInScience… pic.twitter.com/fSOWAo6W4Q — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) October 2, 2023

El doctor Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad británica de East Anglia, aplaudió el trabajo de Karikó y Weissman, señalando que de no haber sido por sus esfuerzos y dedicación, la pandemia habría acabado con más vidas.

‘En general, las vacunas fueron el punto de inflexión para ralentizar el COVID, y las vacunas de ARNm simplemente eran mucho mejores que todas las demás’, destacó.

La cuenta oficial del Premio Nobel en la red social X, publicó una serie de ‘tuits’ y videos donde explican a detalle la investigación de los galardonados, así como sus primeras reacciones.

Learn more about the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine



Press release: https://t.co/zt5sbwgiF9

Advanced information: https://t.co/TflgbxjddN pic.twitter.com/3e5lbW0qQv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

Con información de AP