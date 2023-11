Científicos investigan el envejecimiento cerebral en el espacio

Un equipo entrenado de científicos de la NASA, se mantuvo ocupado el día de ayer en la Estación Espacial Internacional, realizando diversas pruebas e investigaciones enfocadas en el envejecimiento cerebral, funciones de carga y el uso de la realidad virtual.

Durante varias horas, investigadores de la Agencia Espacial estadounidense recopilaron un conjunto de datos fisiológicos y psicológicos de todos los miembros de la tripulación que viven en la estación orbital.

Las observaciones realizadas en la suite CIPHER, ayudarán a que las personas a cargo de las misiones comprendan los problemas de salud que pueden padecer los astronautas en los viajes espaciales que se prevén en el futuro.

Astronaut health, an aging study, and 3D printing on the station today help scientists plan future missions longer and farther away from Earth. https://t.co/w9ItC7QCBb