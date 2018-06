¿Se te cae el cabello? Estas vitaminas son la solución

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Sufres por la pérdida de cabello? ¿Las canas te salen a raudales? Descubre las cinco mejores vitaminas para el crecimiento del cabello y en que alimentos se encuentran. ¡Rediseña tu propia dieta a base de esta lista que hoy te compartimos!

No se trata de atacar el problema únicamente con el uso de productos de aplicación tópica. También entra en juego una dieta específica a base de ciertos alimentos y vitaminas que harán crecer tu cabello fuerte y sano.

Las mejores vitaminas para fomentar el crecimiento del cabello y evitar su caída.

Vitamina A

Aporta nutrientes necesarios para la producción de grasa o sebo. Gracias a esta vitamina nuestro cabello gozará de una correcta hidratación. El exceso de sebo es contraproducente. Sin embargo, es necesario, en su justa medida para mantener nuestro pelo suave y sedoso. Y se encuentran en:

Huevos.

Naranja.

Vegetales de color amarillo.

Brócoli.

Cereales.

Leche.

Aceite de bacalao.

La vitamina A de los huevos, ayuda a que nuestro cabello goce de una correcta hidratación. (Internet)

Vitamina B

Nuestro cabello requiere de esta vitamina para mantenerse fuerte. La carencia de vitamina b puede ocasionar la caída y el encanecimiento del cabello. Se recomienda el consumo de estos alimentos:

Mariscos.

Carne de ave orgánica.

Leche.

Huevos.

Carnes de órganos de res.

Los mariscos ayudan a que el cabello se mantenga firme y fuerte. (Internet)

Vitamina C

Está presente en una amplia variedad de cítricos. Ayuda a producir colágeno, un nutriente esencial para el crecimiento del pelo. También puede encontrarse en vegetales amarillos y anaranjados. Un ejemplo son las espinacas, papas, tomate, brócoli, coliflor, batata y frutos rojos.

Los antioxidantes presentes en este tipo de vitamina ayudan a neutralizar los radicales libres. De no ser por la vitamina C nuestro cabello sufriría un deterioro gradual y paulatino. Esto es debido al daño que producen los radicales libres en la estructura celular del cabello. En consecuencia, un déficit de vitamina C se traduce en signos de envejecimiento como la caída del cabello o aparición de canas.

El brócoli y la coliflor ayudan a producir colágeno. (Internet)

Vitamina D

Esta vitamina ayuda a regular la inmunidad. Asimismo, participa en el crecimiento del cabello y diferenciación celular. Investigaciones realizadas han descubierto el potencial de la vitamina D en el tratamiento de la alopecia areata en animales. Aún resta confirmar su efectividad en seres humanos. Podemos encontrar esta vitamina en los siguientes alimentos:

Salmón.

Atún.

Caballa.

Queso.

Yemas de huevo.

Hígado de res.

El atún participa en el crecimiento del cabello y diferenciación celular. (Internet)

Vitamina E

Se trata de un ingrediente muy utilizado por la cosmética para la elaboración de productos. Nos ayuda a proteger el pelo del daño provocado por el sol y por los radicales libres. La vitamina E al igual que la vitamina C es un potente nutriente que ayuda a neutralizar el estrés oxidativo.

Un estudio practicado en personas con alopecia reveló algo sorprendente. Tras 8 meses de suministro de esta vitamina se logró aumentar casi en un 35% el crecimiento del vello.

Semillas y cereales.

Vegetales verdes.

Brócoli.

Nueces.