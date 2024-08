Cirujano de EU alerta sobre el grave impacto del estrés en los padres

El Cirujano General de Estados Unidos, Vivek Murthy, emitió un aviso de salud pública este miércoles, alertando sobre el grave impacto del estrés en la salud mental de los padres.

Murthy llamó a un esfuerzo coordinado por parte del Gobierno, las empresas y las organizaciones comunitarias para proporcionar más apoyo a los padres, cuidadores y familias.

El aviso destacó una serie de desafíos que enfrentan los padres y urgió a implementar cambios en las políticas para mejorar el bienestar de los cuidadores.

Surgeon General Vivek Murthy issued an advisory, saying it's time to recognize the stress and mental health toll associated with parenting is a serious public health concern for the country.@GeoffRBennett speaks to Murthy about his concerns and recommendations. pic.twitter.com/quXtiyDTUT