La mariposa monarca ha dado un paso más hacia la extinción y los científicos el jueves incluyeron al emblemático insecto de alas anaranjadas y negras en la lista de especies amenazadas debido a la rápida reducción de sus números.

North America’s monarch butterfly has been classified as endangered by the International Union for Conservation of Nature, the world’s most comprehensive scientific authority on the status of species. The decision follows decades of falling populations. https://t.co/AYvmcDdhvk pic.twitter.com/ec8gLmn1n8