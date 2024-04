¿Coca Cola Light o Zero? Dietista revela cuál es el peor refresco

Si eres un ‘amante’ de la Coca-Cola y alguna vez quisiste reducir tu consumo de azúcar optando por las opciones de dieta (también llamada ‘Light’) o Zero, a continuación te presentamos el veredicto de una dietista sobre cuál es el peor refresco.

De acuerdo con un video publicado en TikTok por Abbey Sharp, dietista registrada con sede en Toronto, ambas opciones contienen aspartamo (edulcorante no calórico), cafeína, sabores naturales y colorantes.

El aspartamo es cerca de 200 veces más dulce que el azúcar regular y según una investigación de cáncer de la OMS, fue clasificado como ‘posiblemente cancerígeno para los humanos’, por lo que solicitaron más investigaciones para conocer los riesgos potenciales a la salud.

