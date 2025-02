Cohete SLS Block 1B: ¿Qué tan importante es para la NASA?

La NASA avanza con su ambiciosa campaña Artemis, diseñada para llevar astronautas, cargas útiles y experimentos científicos al espacio profundo mediante el poderoso cohete Space Launch System (SLS).

A partir de la misión Artemis IV, la nave espacial Orion y su tripulación viajarán junto con otras cargas en una versión mejorada del SLS, conocida como Block 1B.

Este nuevo modelo, el SLS Block 1B, desempeñará un papel clave en la construcción de una estación espacial lunar, fundamental para la exploración sostenida de la Luna y, eventualmente, para misiones tripuladas a Marte.

Para transportar estas avanzadas cargas útiles, los ingenieros del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama, están desarrollando un adaptador en forma de cono.

Ubicado en la parte superior de la etapa superior de exploración del SLS Block 1B, este adaptador de carga actúa como un punto de conexión que asegura y estabiliza la carga útil junto con la nave Orion.

