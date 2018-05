¡Atención mujeres! Este color de labial atrae a los hombres

Agencia

Ciudad de México.- Seguramente entre tus labiales tienes uno de color rojo intenso que se ha vuelto uno de tus preferidos, te sientes guapa, sexy y poderosa y las miradas en la calle te siguen, pero ¿te has preguntado por qué el labial rojo suele ser el preferido de mujeres y hombres?

De acuerdo con Milenio, el labial rojo es tan atractivo por una sencilla razón biológica, este color es símbolo de una buena fertilidad, según datos de la Universidad de Bretagne-Sud, en Francia, porque para que la mujer obtenga el color rojo en sus labios de forma natural se requiere una buena circulación sanguínea.

También te puede interesar: ¡Cuidado! Si tu bálsamo labial contiene esto puede ser tóxico

Ahora que si trabajas como mesera o en algún puesto en el que tu ganancia sean las propinas te conviene usar el rojo en tus lindos labios ya que un estudio de la Universidad de Gran Bretaña descubrió que los hombres solían dejar mayor propina a las mujeres con estos labiales, ya que las consideraban con más empatía.

Mientras que un estudio elaborado por la Universidad de Boston y Procter & Gamble ha comprobado que las mujeres maquilladas con colores intensos como es el rojo suelen mostrar mayor autoridad y confianza en sí mismas y esto las beneficia en el ámbito profesional, pues se desarrollan mejor.

Ya con estas razones es más que suficiente para elegir este color, pero por si no te es suficiente puedes usarlo para quitarte años de encima, ya que con el paso de los años los labios disminuyen su grosor y su color, así que una forma de lucir más joven es pintarlos de este tono.

¿Cómo prefieren los hombres a las mujeres, con o sin maquillaje?

Para algunas mujeres, más que una rutina, el arreglarse cada mañana es un ritual de belleza en el que obviamente se debe incluir el maquillaje; y aunque para unas cuantas esto se haga por su propio gusto y placer, para otras implica ser más atractivas para el sexo opuesto, pero ¿a ellos les gusta o no el maquillaje?

Según un estudio publicado en el Quarterly Journal of Experimental Psychology, realizado por investigadores de la Universidad de Bangor y la Universidad de Aberdeen, ambas de Reino Unido, el uso del maquillaje no significa belleza en una mujer para los hombres,