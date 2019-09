Cómo atraer a una mujer con estos sencillos pasos...

Agencia

Ciudad de México.- El mundo de las relaciones y las nuevas citas no es una tarea fácil en este mundo que nos rodea, debido a la gran dificultad que existe actualmente para entablar una relación estable. Como atraer a una mujer se puede convertir en una incógnita para numerosos usuarios, debido a la escasa información existente en este sentido.

De acuerdo con Vanguardia, existen diferentes alternativas para contactar con otras personas, ya sea de forma online u offline. Una estupenda alternativa son las páginas de cita, las cuales ofrecen una plataforma para establecer nuevas relaciones de una forma cómoda y sencilla, desde el sofá del hogar o cualquier otro lugar donde se encuentre la persona.

5 Consejos para atraer a una mujer

La persona debe ser simpática y amigable

Una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta a la hora de conquistar a una mujer es el sentido del humor, ya que con ello se conseguirá sacar una sonrisa en cualquier situación. Es importante hacer hincapié en este punto, debido a que en numerosas ocasiones se deja de lado, pudiendo dar al traste con la cita que se ha conseguido.

En este sentido, no es necesario gastar bromas o chistes de manera recurrente, solo es preciso tener un toque de simpatía y humor tanto la primera vez que establecen contacto como en las siguientes.

Cocinar y saber realizar las tareas del hogar es algo importante

Otro aspecto que tienen muy en cuenta las damas a la hora de entablar una cita, es que los individuos sepan cocinar y realizar las diferentes tareas del hogar, consiguiendo de esta forma una mayor equiparación en una futura convivencia. Actualmente, existen diferentes páginas online con estupendas recetas fáciles de realizar, a las cuales puede recurrir cualquier usuario en un determinado momento.

También la realización de tareas del hogar resulta un punto a favor a la hora de conocer una mujer, ya que demuestra la autonomía y ayuda que puede proporcionar el varón dentro de la rutina diaria de una casa.

El individuo tiene que estar perfectamente acicalado

Se debe recordar que en una primera cita la imagen mostrada a la mujer tiene un importante peso, siendo necesario que el caballero acuda de forma elegante y cuidada a la quedada que se vaya a realizar. Como consejos, un pantalón de tonalidades oscuras junto con una camisa clara puede ser una excelente alternativa, pudiendo incluir unas deportivas relucientes, las cuales darán ese toque desenfadado al look que tanto gusta en la actualidad.

La sensibilidad debe palparse

Las mujeres no quieren un hombre que sea canalla y juegue con sus sentimientos, lo que buscan hoy en día es una persona que sepa comprenderlas y apoyarlas en cualquier momento de sus vidas. La sensibilidad debe plasmarse desde la primera cita que se convenga con la otra persona, consiguiendo de esta forma mostrarse más cercano durante las conversaciones.

Nunca utilizar el móvil durante las citas

Por último y no menos importante se debe tener en cuenta no utilizar el móvil durante las citas, debido a que puede dar sensación a la otra persona de desinterés e incluso de mala educación. Durante una quedada el teléfono debe estar en silencio y no ser utilizado salvo que sea una llamada de gran relevancia.