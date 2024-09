¿Cómo Francisco Lopera cambió la investigación del Alzheimer?

El neurocientífico colombiano Francisco Lopera Restrepo, fallecido el 10 de septiembre de 2024, dejó una huella imborrable en la investigación del Alzheimer, gracias a su descubrimiento de la mutación paisa, una variante genética que afecta principalmente a familias en el municipio de Yarumal, Antioquia. Este hallazgo revolucionó la comprensión global sobre la enfermedad y abrió caminos para nuevos tratamientos.

Lopera comenzó su investigación hace casi 40 años, cuando identificó la mutación G280A en familias antioqueñas que mostraban signos tempranos de Alzheimer.

Este descubrimiento permitió no solo entender mejor la enfermedad, sino también crear una genealogía familiar que facilitó diagnósticos más tempranos. Según Pablo Reyes, presidente del Colegio Colombiano de Neurociencias, Lopera siempre mantuvo la esperanza de encontrar una cura para el Alzheimer y trabajó incansablemente en esa dirección.

Uno de sus mayores logros fue la creación de una red de cooperación científica internacional, lo que le permitió iniciar en 2013 el ensayo clínico API Colombia —Alzheimer Prevention Initiative—, uno de los más grandes para la búsqueda de tratamientos contra esta enfermedad.

Legado científico y humano de Francisco Lopera en el Alzheimer

Aunque los resultados de 2022 no mostraron efectividad, Lopera y su equipo, el Grupo Neurociencias de Antioquia, continuaron su investigación con la misma determinación.

En abril de 2024, Lopera fue galardonado con el Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases, un reconocimiento internacional otorgado por la Academia Americana de Neurología, convirtiéndose en el primer latinoamericano en recibirlo.

El legado de Francisco Lopera no se limita a sus descubrimientos científicos, sino también a su enfoque colaborativo y humano en la investigación. Para él, la ciencia no podía realizarse en solitario; siempre consideró a las familias afectadas como parte integral del proceso científico.

