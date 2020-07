Con collar de eucalipto pretenden "matar" al coronavirus en Indonesia

INDONESIA.- Impacto el que causó en el gremio médico y científico internacional que trabaja en el desarrollo del fármaco que permita combatir la pandemia por coronavirus, tras el recién anuncio de la Agencia de Investigación y Desarrollo Agrícola del Ministerio de Agricultura de Indonesia, la cual se dijo estar preparada para lanzar al mercado un collar antivirus y otros productos de eucalipto que han creado para “matar” el SARS-CoV-2.

El ministro de Agricultura, Syahrul Yasin Limpo, declaró que las pruebas de laboratorio mostraron que una de las 700 especies de eucaliptos "puede matar al coronavirus" y que un collar elaborado a partir de este árbol es capaz de erradicar un 42% del patógeno en 15 minutos de uso y acabar con el 80% del virus en 30 minutos.

Además del collar, el ministerio también ha creado inhaladores, ungüentos y un aceite de eucalipto en forma de un 'roll-on' que podría aplicarse a mascarillas. Los investigadores indonesios estudiaron asimismo las propiedades antivíricas y antibacterianas de otras plantas, como la curcuma, el gengibre o la guava, pero finalmente optaron por el eucalipto.

Mientras que el jefe de Balitbangtan, Fadjry Djufry, afirmó que los pacientes con Covid-19 habían utilizado prototipos de inventos basados ​​en eucalipto. Aseveró que los resultados mostraron altas tasas de recuperación después del tratamiento con los productos.

“Probamos a 20 empleados del Ministerio de Agricultura que dieron positivo para Covid-19. Sus testimonios después de inhalar y ser tratados [con el producto] fueron positivos. Ayudó a mejorar su respiración”, dio a conocer mediante una entrevista al portal Tribune News.

Científicos recomiendan prudencia

Por su parte, la comunidad científica indonesia, dio la voz de alarma. "Creo que lo más inteligente sería no enviar más declaraciones a una sociedad con miedo", afirmó la subdirectora del Instituto Eijkman de Biología Molecular, Herawati Sudoyo, en declaraciones al periódico 'The Jakarta Post'. Esta experta ha recordado que "el mundo todavía no ha encontrado una cura".

Es así que el epidemiólogo de la Universidad Griffith (Australia) Dicky Budiman comentó al portal indonesio Kompas.com que no ve relación entre el collar antiviral y la propagación de la Covid-19, que se transmite con las gotitas respiratorias o en aerosoles y llega al organismo a través de los ojos, la boca y la nariz. Asimismo, indicó que ningún collar va a servir si uno se frota los ojos o toca la nariz con las manos sucias.

"No ha sido demostrado científicamente ni se ha publicado en las revistas científicas ninguna investigación sobre su potencial para combatir el SARS-CoV-2", recordó Budiman en referencia a las propiedades curativas del eucalipto que le atribuye el Ministerio de Agricultura indonesio.